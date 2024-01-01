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Сорт семейная реликвия Эда Сварло из штата Иллинойс, тётя которого привезла этот сорт из Польши. Сре..
50.00руб.
Красивы и необычны плоды этого сорта — сочетание малинового, фиолетового и оранжевого расцветок не м..
40.00руб.
Ранний сорт, выведен челябинским селекционером Александровым Николаем Андреевичем. Селекционер утвер..
Индетерминантный, высокорослый сорт с мелкими плодами в виде пальчиков красного цвета, завязывает бо..
Готовый к применению грунт (можно использовать без разбавления) для выращивания цветочно-декоративны..
640.00руб.
Применяется для культур, предпочитающих кислые почвы, в открытом и закрытом грунте, в зимнем саду, к..
540.00руб.
Применяется для цветочно-декоративных, овощных культур, плодовых, ягодных, декоративных деревьев и к..
Срок годности 01. 2028 годаАктара - препарат для защиты зерновых, овощных, плодовых и других к..
80.00руб.
Цветонос повышает иммунитет, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, к инфекционны..
48.00руб.
Органоминеральное универсальное удобрение АГРОМЕРА ЦВЕНТОНОС.ЦВЕТОНОС – удобрение AGROMERA, со..
110.00руб.
Специальное универсальное органоминеральное удобрение с фульвокислотами МЕРА для комнатных раст..
90.00руб.
Энергия солнца включает в себя основные элементы питания и обогащено фульвокислотами.Способствует ма..
45.00руб.
Из концентрата 3,75 мл делают 500мл раствора для защиты от паутинного клеща.КЛЕЩЕБОЙ bio эффективен ..
60.00руб.
Садовый йод АГРОМЕРА – незаменимый помощник в огороде. Йод обладает высокой антимикробной ..
240.00руб.
САНДЕЗИД вас поразит!До чего же долго алхимики бились над изготовлением чудодейственной панацеи – ср..
325.00руб.
Фитофтора (Phytophthora) ― это род грибоподобных микроорганизмов, которые являются возбудителями бол..
130.00руб.
Природный Биоинсектицид ОВОЩИ спрей от вредителей безопасен для человека. Он позволяет спасти овощны..
260.00руб.
Хищник от слизней и улиток в огороде - это высокоэффективная приманка, способная уничтожить вредител..
Одним из наиболее эффективных и доступных по цене является «Слизнеед НЕО». Препарат попадает в орган..
125.00руб.
Монарх регент 800 - контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия, доказавший свою эффекти..
120.00руб.
Назначение Гранулы отлично подходят для уничтожения мух в бытовых условиях. Средство было разра..
Инсектицидное средство Супер ФАС - это водорастворимый порошок светло-серого цвета. Средст..
14.00руб.
Микорад - инновационные продукты на основе биологически активных почвенных микроорганизмов. Микорад ..
360.00руб.
Красивое компактное растение. Нарядные цветки яркой окраски с приятным тонким ароматом и изумрудная ..
24.00руб.
Неприхотливое растение, формирующее компактный, густооблиственный куст с большим количеством побегов..
Красивоцветущее и быстрорастущее растение, используемое в качестве ампельного и почвопокровного, а т..
20.00руб.
Изящный быстрорастущий летник для использования в качестве ампельного или почвопокровного растение, ..
Увеличивает число завязей и плодов, стимулирует корневую систему, ускоряет сроки развития растений, ..
95.00руб.
Красивый быстрорастущий летник, цветущий обильно и длительно. Растение стелющееся, с разветвленными ..
Красивоцветущий и быстрорастущий летник с ветвистыми стелющимися побегами и изумрудно-зеленой листво..
Эффектное быстрорастущее растение с сильноразветвленными стелющимися побегами и изумрудно-зеленой ли..
Красивоцветущее растение, формирующее компактный шаровидный кустик. Над округлыми ярко-зелеными лист..
26.00руб.
Популярный однолетник, сочетающий высокую декоративность и неприхотливость. Растение крепкое, ветвис..
Популярное высокодекоративное и неприхотливое растение. Побеги крепкие, ветвистые. Цветы крупные, во..
34.00руб.
Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания 110-115 дней. Корнеплоды гладкие,..
Сорт позднеспелый, высокоурожай- ный, при равномерном посеве не требует прореживания. Корнеплоды пло..
10.00руб.
Среднеспелый сорт с высоким выходом товарной продукции. От массовых всходов до начала хозяйственной ..
12.00руб.
22.00руб.
Один из самых вкусных сортов. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 70-110 дней...
Один из самых популярных сортов. От массовых всходов до начала хозяйственной годности 102-116 дней. ..
Отличный раннеспелый сорт, рекомендованный для выращивания в открытом и защищенном грунте. От всходо..
32.00руб.
Среднеспелый (60-70 дней) сорт. Листья светло-зеленые, со слабоволнистым краем, хорошего, нежного вк..
Сорт среднеранний. От массовых всходов до начала сбора зелени38-45 дней. Листья очень хрустящие, зел..
8.00руб.
Среднеранний (40-45 дней) сорт с устойчивостью к 17 расам ложной мучнистой росы и высокой устойчивос..
68.00руб.
Сорт среднеспелый. Розетка листьев высотой около 20 см, диаметром до 27 см. Лист слабопузырчатый, кр..
Среднеспелый холодостойкий сорт. От всходов до начала сбора зеле- ни 27-30 дней. Высота растения око..
Сорт высокоурожайный и декоративный, устойчив к цветушности и низкой освещенности, к уборке готов че..
Преимущества использования почвотаблеток:1. Каждая почвотаблетка содержит все необходимые для молоды..
Пакеты для рассады из плёнки - один из самых компактных видов тары, оцененный тысячами садоводов. Их..
11.00руб.
Среднеспелый, урожайный, высокорослый экзотический сорт томата селекции Джейсона Хайнса. Куст индете..
Новый среднеранний индетерминантный томат сибирской селекции с высокой урожайностью, оригинальной фо..
У Юсуповских, или, как их еще называют узбекских томатов, индетерминантный, высокорослый, сильный ку..
Спасатель винограда, 3 ампулы - высокоэффективен против абсолютного большинства насекомых-вредителей..
Растение компактное, с плотными густыми листьями и большими кистями (до 100 завязей в одной кисти) к..
30.00руб.