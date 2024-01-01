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Томат Польская слива тети Сварло ( Aunt Swarlo’s Polish Plum ) ( 5 шт. семян )

Томат Польская слива тети Сварло ( Aunt Swarlo’s Polish Plum ) ( 5 шт. семян )

Сорт семейная реликвия Эда Сварло из штата Иллинойс, тётя которого привезла этот сорт из Польши. Сре..

50.00руб.

Томат Гаргамель (Gargamel). (10 шт.семян)

Томат Гаргамель (Gargamel). (10 шт.семян)

Красивы и необычны плоды этого сорта — сочетание малинового, фиолетового и оранжевого расцветок не м..

40.00руб.

Томат Вова Путин ( 10 шт. семян )

Томат Вова Путин ( 10 шт. семян )

Ранний сорт, выведен челябинским селекционером Александровым Николаем Андреевичем. Селекционер утвер..

40.00руб.

Томат Фляшен ( 10 шт. семян )

Томат Фляшен ( 10 шт. семян )

Индетерминантный, высокорослый сорт с мелкими плодами в виде пальчиков красного цвета, завязывает бо..

40.00руб.

3D Почвогрунт Гера (75л.)

3D Почвогрунт Гера (75л.)

Готовый к применению грунт (можно использовать без разбавления) для выращивания цветочно-декоративны..

640.00руб.

Гера торф кислый 75 л.

Гера торф кислый 75 л.

Применяется для культур, предпочитающих кислые почвы, в открытом и закрытом грунте, в зимнем саду, к..

540.00руб.

Торф Гера нейтрализованный 75 л.

Торф Гера нейтрализованный 75 л.

Применяется для цветочно-декоративных, овощных культур, плодовых, ягодных, декоративных деревьев и к..

540.00руб.

Актара ( singenta ) 4 гр.

Актара ( singenta ) 4 гр.

Срок годности  01. 2028 годаАктара - препарат для защиты зерновых, овощных, плодовых и других к..

80.00руб.

Новые поступления

Цветонос универсальный биоконцентрат для завязи и бутонов овощных, плодовых и декоративных культур 5мл

Цветонос универсальный биоконцентрат для завязи и бутонов овощных, плодовых и декоративных культур 5мл

Цветонос повышает иммунитет, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, к инфекционны..

48.00руб.

ЦВЕТОНОС универсальный 100 мл

ЦВЕТОНОС универсальный 100 мл

Органоминеральное универсальное удобрение АГРОМЕРА ЦВЕНТОНОС.ЦВЕТОНОС  – удобрение AGROMERA, со..

110.00руб.

МЕРА для КОМНАТНЫХ универсальное 0,25л

МЕРА для КОМНАТНЫХ универсальное 0,25л

Специальное универсальное органоминеральное удобрение с фульвокислотами МЕРА для комнатных раст..

90.00руб.

Биоконцентрат Энергия солнца 5мл

Биоконцентрат Энергия солнца 5мл

Энергия солнца включает в себя основные элементы питания и обогащено фульвокислотами.Способствует ма..

45.00руб.

Клещебой БИО концентрат 3,75 мл / 500мл воды

Клещебой БИО концентрат 3,75 мл / 500мл воды

Из концентрата 3,75 мл делают 500мл раствора для защиты от паутинного клеща.КЛЕЩЕБОЙ bio эффективен ..

60.00руб.

Йод Садовый 110 мл.

Йод Садовый 110 мл.

Садовый йод АГРОМЕРА – незаменимый помощник в огороде. Йод обладает высокой антимикробной ..

240.00руб.

Сандезид садовый 6% 1 л

Сандезид садовый 6% 1 л

САНДЕЗИД вас поразит!До чего же долго алхимики бились над изготовлением чудодейственной панацеи – ср..

325.00руб.

АГРОМЕРА + защита от фитофторы концентрат 100 мл

АГРОМЕРА + защита от фитофторы концентрат 100 мл

Фитофтора (Phytophthora) ― это род грибоподобных микроорганизмов, которые являются возбудителями бол..

130.00руб.

БИОинсектицид Овощи спрей 200 мл

БИОинсектицид Овощи спрей 200 мл

Природный Биоинсектицид ОВОЩИ спрей от вредителей безопасен для человека. Он позволяет спасти овощны..

260.00руб.

Средство от слизней и улиток Хищник 50 г готовая приманка

Средство от слизней и улиток Хищник 50 г готовая приманка

Хищник от слизней и улиток в огороде - это высокоэффективная приманка, способная уничтожить вредител..

90.00руб.

Август Слизнеед Нео, 56 г

Август Слизнеед Нео, 56 г

Одним из наиболее эффективных и доступных по цене является «Слизнеед НЕО». Препарат попадает в орган..

125.00руб.

Средство Монарх регент 800 от колорадского жука 1 г

Средство Монарх регент 800 от колорадского жука 1 г

Монарх регент 800 - контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия, доказавший свою эффекти..

120.00руб.

Agita 10 WG (Агита 10 ВГ) приманка от мух 25 г

Agita 10 WG (Агита 10 ВГ) приманка от мух 25 г

Назначение Гранулы отлично подходят для уничтожения мух в бытовых условиях. Средство было разра..

80.00руб.

Инсектицидное средство Супер ФАС 10 г

Инсектицидное средство Супер ФАС 10 г

Инсектицидное средство Супер ФАС - это водорастворимый порошок светло-серого цвета. Средст..

14.00руб.

Микорад INSEKTO 1.1 инсекто 50 г

Микорад INSEKTO 1.1 инсекто 50 г

Микорад - инновационные продукты на основе биологически активных почвенных микроорганизмов. Микорад ..

360.00руб.

Настурция Том Тамб смесь, 1 г

Настурция Том Тамб смесь, 1 г

Красивое компактное растение. Нарядные цветки яркой окраски с приятным тонким ароматом и изумрудная ..

24.00руб.

Настурция Салмон беби 0.5 г

Настурция Салмон беби 0.5 г

Неприхотливое растение, формирующее компактный, густооблиственный куст с большим количеством побегов..

24.00руб.

Настурция Глим Скарлет 0.5 г

Настурция Глим Скарлет 0.5 г

Красивоцветущее и быстрорастущее растение, используемое в качестве ампельного и почвопокровного, а т..

20.00руб.

Настурция Глим Салмон 0.5 г

Настурция Глим Салмон 0.5 г

Изящный быстрорастущий летник для использования в качестве ампельного или почвопокровного растение, ..

20.00руб.

Здравень Турбо универсальный 150 г

Здравень Турбо универсальный 150 г

Увеличивает число завязей и плодов, стимулирует корневую систему, ускоряет сроки развития растений, ..

95.00руб.

Настурция Глим Оранж 0.5 г

Настурция Глим Оранж 0.5 г

Красивый быстрорастущий летник, цветущий обильно и длительно. Растение стелющееся, с разветвленными ..

20.00руб.

Настурция Глим Лимон 0.5 г

Настурция Глим Лимон 0.5 г

Красивоцветущий и быстрорастущий летник с ветвистыми стелющимися побегами и изумрудно-зеленой листво..

20.00руб.

Настурция Глим Голден 0.5 г

Настурция Глим Голден 0.5 г

Эффектное быстрорастущее растение с сильноразветвленными стелющимися побегами и изумрудно-зеленой ли..

20.00руб.

Настурция Вишневая роза 0.5 г

Настурция Вишневая роза 0.5 г

Красивоцветущее растение, формирующее компактный шаровидный кустик. Над округлыми ярко-зелеными лист..

26.00руб.

Лаватера Серебрянная чаша 0.3 г

Лаватера Серебрянная чаша 0.3 г

Популярный однолетник, сочетающий высокую декоративность и неприхотливость. Растение крепкое, ветвис..

20.00руб.

Лаватера Пинк Блаш 0.1 г

Лаватера Пинк Блаш 0.1 г

Популярное высокодекоративное и неприхотливое растение. Побеги крепкие, ветвистые. Цветы крупные, во..

34.00руб.

Свекла Смуглянка ( белый пакет ) 2 г

Свекла Смуглянка ( белый пакет ) 2 г

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания 110-115 дней. Корнеплоды гладкие,..

14.00руб.

Свекла Смуглянка 2 г

Свекла Смуглянка 2 г

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания 110-115 дней. Корнеплоды гладкие,..

20.00руб.

Свекла Одноростковая ( белый пакет ) 1 г

Свекла Одноростковая ( белый пакет ) 1 г

Сорт позднеспелый, высокоурожай- ный, при равномерном посеве не требует прореживания. Корнеплоды пло..

10.00руб.

Свекла Мулатка ( белый пакет ) 2 г

Свекла Мулатка ( белый пакет ) 2 г

Среднеспелый сорт с высоким выходом товарной продукции. От массовых всходов до начала хозяйственной ..

12.00руб.

Свекла Мулатка 2 г

Свекла Мулатка 2 г

Среднеспелый сорт с высоким выходом товарной продукции. От массовых всходов до начала хозяйственной ..

22.00руб.

Свекла Детройт ( белый пакет ) 2 г

Свекла Детройт ( белый пакет ) 2 г

Один из самых вкусных сортов. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 70-110 дней...

10.00руб.

Свекла Бордо ( белый пакет ) 3 г

Свекла Бордо ( белый пакет ) 3 г

Один из самых популярных сортов. От массовых всходов до начала хозяйственной годности 102-116 дней. ..

12.00руб.

Салат Эль Марин 0.05 г

Салат Эль Марин 0.05 г

Отличный раннеспелый сорт, рекомендованный для выращивания в открытом и защищенном грунте. От всходо..

32.00руб.

Салат полукачанный Четыре сезона ( белый пакет ) 0.5 г

Салат полукачанный Четыре сезона ( белый пакет ) 0.5 г

Среднеспелый (60-70 дней) сорт. Листья светло-зеленые, со слабоволнистым краем, хорошего, нежного вк..

10.00руб.

Салат Хрустящий витамин ( белый пакет ) 0.5 г

Салат Хрустящий витамин ( белый пакет ) 0.5 г

Сорт среднеранний. От массовых всходов до начала сбора зелени38-45 дней. Листья очень хрустящие, зел..

8.00руб.

Салат Солос листовой 10 шт. семян

Салат Солос листовой 10 шт. семян

Среднеранний (40-45 дней) сорт с устойчивостью к 17 расам ложной мучнистой росы и высокой устойчивос..

68.00руб.

Салат Тайфун ( белый пакет ) 0.5 г

Салат Тайфун ( белый пакет ) 0.5 г

Сорт среднеспелый. Розетка листьев высотой около 20 см, диаметром до 27 см. Лист слабопузырчатый, кр..

8.00руб.

Рукола (Индау) Сицилия ( белый пакет ) 1 г

Рукола (Индау) Сицилия ( белый пакет ) 1 г

Среднеспелый холодостойкий сорт. От всходов до начала сбора зеле- ни 27-30 дней. Высота растения око..

8.00руб.

Салат Изумрудное кружево 0.5 г

Салат Изумрудное кружево 0.5 г

Сорт высокоурожайный и декоративный, устойчив к цветушности и низкой освещенности, к уборке готов че..

24.00руб.

Хиты продаж

Торфяная таблетка Turbo (36мм) 1шт.

Торфяная таблетка Turbo (36мм) 1шт.

Преимущества использования почвотаблеток:1. Каждая почвотаблетка содержит все необходимые для молоды..

12.00руб.

Пакеты ПВД для рассады с отверстиями, размер 12,4*35см ,4,5л,120мкм

Пакеты ПВД для рассады с отверстиями, размер 12,4*35см ,4,5л,120мкм

Пакеты для рассады из плёнки - один из самых компактных видов тары, оцененный тысячами садоводов. Их..

12.00руб.

Пакеты для рассады ПВД с отверстиями, размер 12,4*30см , 3,7л,плотность 120мкм.

Пакеты для рассады ПВД с отверстиями, размер 12,4*30см , 3,7л,плотность 120мкм.

Пакеты для рассады из плёнки - один из самых компактных видов тары, оцененный тысячами садоводов. Их..

11.00руб.

Томат Сержант Пепперс (Sgt Peppers) ( 10 шт. семян)

Томат Сержант Пепперс (Sgt Peppers) ( 10 шт. семян)

Среднеспелый, урожайный, высокорослый экзотический сорт томата селекции Джейсона Хайнса. Куст индете..

40.00руб.

Томат Ниагара ( 10 шт.семян )

Томат Ниагара ( 10 шт.семян )

Новый среднеранний индетерминантный томат сибирской селекции с высокой урожайностью, оригинальной фо..

40.00руб.

Томат Вова Путин ( 10 шт. семян )

Томат Вова Путин ( 10 шт. семян )

Ранний сорт, выведен челябинским селекционером Александровым Николаем Андреевичем. Селекционер утвер..

40.00руб.

Томат Ташкентский Юсуповский ( 10 шт. семян )

Томат Ташкентский Юсуповский ( 10 шт. семян )

У Юсуповских, или, как их еще называют узбекских томатов, индетерминантный, высокорослый, сильный ку..

40.00руб.

Томат Фляшен ( 10 шт. семян )

Томат Фляшен ( 10 шт. семян )

Индетерминантный, высокорослый сорт с мелкими плодами в виде пальчиков красного цвета, завязывает бо..

40.00руб.

Спасатель винограда 3 ампулы

Спасатель винограда 3 ампулы

Спасатель винограда, 3 ампулы - высокоэффективен против абсолютного большинства насекомых-вредителей..

32.00руб.

Пакеты для рассады ПВД, размер 10*40см ,3,5л, с перфорацией, плотность 100мкм

Пакеты для рассады ПВД, размер 10*40см ,3,5л, с перфорацией, плотность 100мкм

Пакеты для рассады из плёнки - один из самых компактных видов тары, оцененный тысячами садоводов. Их..

10.00руб.

Томат Поцелуй Герани. (10 шт. семян)

Томат Поцелуй Герани. (10 шт. семян)

Растение компактное, с плотными густыми листьями и большими кистями (до 100 завязей в одной кисти) к..

30.00руб.

Томат Гаргамель (Gargamel). (10 шт.семян)

Томат Гаргамель (Gargamel). (10 шт.семян)

Красивы и необычны плоды этого сорта — сочетание малинового, фиолетового и оранжевого расцветок не м..

40.00руб.